Минобороны: «Солнцепеки» поразили опорные пункты ВСУ на одном из направлений

Министерство обороны России сообщило, что тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» Западного военного округа поразили укрепления и опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесном массиве на Купянском направлении, передает РИА Новости.

Командир боевой машины ТОС-1А с позывным «Черный» сообщил, что ВС РФ работали в лесополосе, где было скопление живой силы и какие-то «опорники».

«Поразили, даже два выезда было. Применяют нас достаточно часто, можно сказать, без нас не обходится ни одно продвижение и ни одно оборонительное мероприятие, скажем так», — сказал он.

До этого начальник пресс-центра группировки Александр Савчук заявлял, что группировка российских войск «Центр» нанесла удары по пункту временной дислокации и трем командно-наблюдательным пунктам Вооруженных сил Украины.

4 октября российское оборонное ведомство сообщало, что войска Российской Федерации уничтожили украинские склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов у Купянска и Липцов Харьковской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.