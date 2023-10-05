Шойгу проверил боевую готовность солдат и добровольцев на полигонах Южного военного округа

Министр обороны России Сергей Шойгу 5 октября проверил организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.



Начальник управления боевой подготовки ЮВО доложил прибывшему министру, что подготовка бойцов осуществляется по тактико-специальной, огневой, медицинской, инженерной подготовке, а также по программам подготовки операторов беспилотников, механиков-водителей и других военно-учетных специальностей.

Кроме того, военнослужащих и добровольцев обучают тому, как эвакуировать раненых из техники и окопов на поле боя, организовывать связь в ходе наступления противника и прочее.

Также сообщается, что Шойгу поблагодарил военнослужащих медиков женщин за то, что те обучают контрактников и добровольцев навыкам оказания первой медицинской помощи в боевых условиях и наградил их наручными часами.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.