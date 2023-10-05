Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шойгу проверил боевую готовность солдат и добровольцев на полигонах Южного военного округа

Глава МО Шойгу проверил боевую готовность подразделений БАРС на полигонах ЮВО

Министр обороны России Сергей Шойгу 5 октября проверил организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.
 
Начальник управления боевой подготовки ЮВО доложил прибывшему министру, что подготовка бойцов осуществляется по тактико-специальной, огневой, медицинской, инженерной подготовке, а также по программам подготовки операторов беспилотников, механиков-водителей и других военно-учетных специальностей.

Кроме того, военнослужащих и добровольцев обучают тому, как эвакуировать раненых из техники и окопов на поле боя, организовывать связь в ходе наступления противника и прочее.

Также сообщается, что Шойгу поблагодарил военнослужащих медиков женщин за то, что те обучают контрактников и добровольцев навыкам оказания первой медицинской помощи в боевых условиях и наградил их наручными часами.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий