В Кировоградской области Украины поврежден объект инфраструктуры

В Кировоградской области Украины объект инфраструктуры поврежден в результате ночных ударов. Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины.

Отмечается, что возникший пожар удалось за короткое время локализовать.

Украинский телеканал «Общественное» сообщал, что в ночь на 5 октября взрывы произошли в городах Кропивницкий (Кировоградская область) и Миргород (Полтавская область) Украины.

Также сообщалось о взрывах в Харьковской области на северо-востоке Украины.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.