Украина получила от Германии новую партию разведсистем

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall по заказу и финансированию правительства Германии передал Украине новую партию автоматизированных разведывательных систем SurveilSpire. Об этом сообщает украинское агентство УНН.

По данным агентства, это заказы на несколько миллионов евро.

В состав разведывательных систем входят беспроводные каналы связи, в том числе 4G и Starlink, которые необходимы для передачи видео на мобильный командный пункт. Над соответствующим проектом немецкий концерн работает с эстонской компанией DefSecIntel.

Накануне сообщалось, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в Германии не осознают опасности оснащения Украины оружием.

Так, дипломат прокомментировала заявление председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман об оправданности потенциальных ударов Вооруженных сил Украины по территории Российской Федерации дальнобойными крылатыми ракетами Taurus.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.