Женщина получила осколочные ранения в результате обстрела ВСУ Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины обстреляли кассетными боеприпасами приграничный город Рыльск.

По его словам, осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина, ее оперативно доставили в Рыльскую центральную районную больницу. Сейчас пациентке оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили в разных частях города. Также найдены неразорвавшиеся боеприпасы, на месте в настоящее время работают саперы. Продолжается подомовой обход.

Губернатор заверил, что всем, чьи дома были повреждены, будет оказана помощь в ремонте.

Рано утром 5 октября губернатор Старовойт сообщил, что в течение ночи беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали три района Курской области. В результате этих ударов по объектам инфраструктуры в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах произошли отключения электричества.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.