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В Минобороны сообщили, что войска РФ поразили пункты ВСУ у Торского и Серебрянки

В Минобороны заявили о поражении ВКС РФ 4 пунктов ВСУ у Торского и Серебрянки

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Кадр из видео/Fighterbomber/Youtube

Группировка российских войск «Центр» нанесла удары по пункту временной дислокации и трем командно-наблюдательным пунктам Вооруженных сил Украины. Об этом заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Как рассказал Савчук, удары по пунктам украинских войск в районах населенных пунктов Торское и Серебрянка были нанесены бомбардировочной авиацией.

Он также сообщил, что в районе Торского выступа войска РФ нанесли удары по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины.

По его данным, потери ВСУ на этом участке составили более 50 военных. Подразделения группировки также подавили около 25 артиллерийских расчетов украинских войск, добавил он.

Накануне российское оборонное ведомство сообщало, что войска РФ уничтожили украинские склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов у Купянска и Липцов Харьковской области.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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