В ФРГ заявили, что «в обозримом будущем» не собираются поставлять Taurus Киеву

Правительство ФРГ в обозримом будущем не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, пишет Bild, ссылаясь на источники в правительствах Берлина и Киева.

В публикации говорится, что Германия не направляла официальный отказ Украине и возможность осуществить передачу в будущем остается, но это маловероятно.

По данным издания, на переговорах Берлин заверил Киев в намерении сделать все возможное для усиления противовоздушной обороны Украины. Вероятно под этим подразумевалась отправка дополнительных ракет для систем Patriot.

Авторы статьи также утверждают, что неторопливость Германии в поставках ракет Taurus объясняется опасениями Берлина, что их будут использовать для ударов по Крымскому мосту.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Вашингтон проработал все просьбы украинского коллеги Владимира Зеленского о поставках вооружений Украине.

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