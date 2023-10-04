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На Украине думают, как вернуть в страну военнообязанных из-за границы

МВД Украины: Киев ищет механизмы, как вернуть из-за границы военнообязанных

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Gleb Garanich/Reuters

Украинские власти находятся в поисках юридических механизмов, как вернуть и наказать военнообязанных, которые незаконно покинули страну. Об этом в интервью изданию «Украинская правда» заявил глава МВД страны Игорь Клименко.

«Мы проводим дискуссии по юридическим нормам, которые должны справедливость — и моральную, и юридическую — привести воедино. Те, кто выехал за границу, нарушили закон, потому что выехали нелегально. Кто легально — это другая история», — сказал он.

Клименко добавил, что тем, кто нелегально выехал за границу, будет грозить наказание в виде административного штрафа. Однако глава МВД не стал исключать и уголовную ответственность.

26 августа заместитель директора Института демографии Национальной академии наук Украины Александр Гладун заявлял, что всего страну покинули около пяти миллионов человек, не считая тех, кто выехал в Россию. Демограф уточнял, что из этого количества треть составляют лица мужского пола.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. 17 августа сообщалось, что украинский лидер подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь они будут действовать до 15 ноября 2023 года.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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