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Войска РФ уничтожили склады боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Минобороны: в Харьковской области поражены склады вооружения ВСУ

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Российские войска уничтожили украинские склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов у Купянска и Липцов Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что склад находился на вооружении 41-й механизированной бригады и 113-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Кроме того, российским военным удалось уничтожить радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства у села Шийковка Харьковской области.

Также Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 4 октября украинскую десантную группу на гидроциклах и одном быстроходном катере заметили в северо-западной акватории Черного моря у побережья Крыма. Воздушно-космические силы РФ пресекли попытку проникновения. Кроме этого, ночью российские средства ПВО уничтожили 31 украинский беспилотник над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей. Подробности ночных атак ВСУ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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