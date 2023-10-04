Взрывы произошли в Кривом Роге Украины

Мэр украинского Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что утром 4 октября в городе произошел взрыв.

«Кривой Рог. Взрывы», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

При этом он уточнил, что вся важная инфраструктура, социальные и медицинские учреждения в городе работают стабильно.

Также Вилкул призвал население ничего не выкладывать в сети и соблюдать осторожность.

Кривой Рог расположен в Днепропетровской области Украины. Ранее в среду воздушная тревога была объявлена в этом регионе, а также в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской областях страны.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.