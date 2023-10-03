Зеленский посетил украинские войска на Купянско-Лиманском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что посетил расположение бригад Вооруженных сил страны на Купянско-Лиманском направлении.

«Сегодня посещаем наши бригады, которые выполняют боевые задачи на одном из самых горячих направлений – Купянско-Лиманском. 103-я отдельная бригада территориальной обороны, 68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша, 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада», — написал он.

Зеленский рассказал, что с командирами бригад и батальонов обсудил оперативную ситуацию на поле боя, актуальные вопросы и потребности военных.

Ранее газета Politico писала, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) призвали Владимира Зеленского сменить одежду цвета хаки на костюм. После чего ему посоветовали заняться проблемами в своей команде, члены которой подозреваются в воровстве.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.