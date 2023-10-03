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Финляндия планирует направить Украине новый пакет военной помощи

МИД: Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине

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Shutterstock

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила на своей странице в соцсети Х («икс», ранее Twitter), что Хельсинки намерены направить Киеву новый пакет военной помощи.

Она отметила, что Финляндия суммарно предоставила Украине почти €2 млрд, из них примерно €1,3 млрд приходится на военную помощь.

«Наш новый пакет средств оборонного назначения уже готовится», — отметила министр.

Она также подчеркнула, что Финляндия и Европейский союз продолжат помогать Украине «так долго, как это потребуется».

До этого сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе должна объявить о новом пакете помощи Украине.

2 октября в Белом доме заявили, что действия республиканцев не способствуют помощи Киеву. Кроме того, Соединенные Штаты анонсировали выделение Украине очередного пакета вооружений.

30 сентября стало известно, что палата представителей США приняла проект финансирования кабмина на 45 дней, в котором не предусмотрена помощь Украине. На таком варианте настояли республиканцы.

Ранее в США рассказали, каким будет мирный договор с Россией по Украине.

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