В двух регионах Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

По данным ведомства, в 9:18 (совпадает с мск) тревогу сначала объявили в Харьковской области, а через восемь минут — в Николаевской области и части Херсонской, которая подконтрольна Киеву.

До этого глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что на промышленном предприятии в Павлограде на Украине разрушены производственные объекты.

Также утром 3 октября украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрыве в пригороде Днепропетровска. В регионе также была объявлена воздушная тревога.

С 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру России к зиме.