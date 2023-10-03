В Белоруссии начались учения по мобилизации

Министерство обороны Белоруссии сообщило о начале учений по мобилизационной готовности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского военного ведомства.

«Во всех административных районах пройдут теоретические и практические мероприятия с должностными лицами исполнительных комитетов, военных комиссариатов и администраций пунктов приема мобилизационных ресурсов», — указано в сообщении.

Занятия будут проводиться с 3 по 6 октября, их цель состоит в повышении уровня подготовки управления территориальной обороны, которая должна стать дополнением в регулярной белорусской армии в случае военного конфликта.

Ранее в России прошли совместные с Белоруссией учения «Щит Союза».

В этих учениях обычно участвуют все элементы военной организации государства, включая территориальную оборону. Народное ополчение также было задействовано в последних учениях.

Ранее в Совфеде рассказали об ответных мерах на крупные военные учения НАТО.