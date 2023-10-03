Украинские силовики использовали сотрудников полиции как штурмовиков на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко с отсылкой на собственные источники.

По словам эксперта, об этом стало известно после отражения очередной атаки со стороны украинских военных в районе Белогоровки. Тогда оказалось, что в штурме участвовали и действующие сотрудники ППС города Харьков.

«У ликвидированных сотрудников МВД Украины при себе также обнаружены спецсредства и автоматы АКС-74У», — пояснил Марочко.

При этом экипировка ликвидированных силовиков оставляла желать лучшего: средства бронезащиты и шлема у сотрудников были штатными и имели низкий класс защиты, отметил эксперт.

До этого Марочко рассказывал, как российские военные с помощью тяжелых огнеметных систем уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Он отметил, что средства объективного контроля зафиксировали поражение цели, противник и бронемашина были уничтожены.

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