По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, украинские военные обстреляли поселок Климово в регионе кассетными боеприпасами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, нет информации о пострадавших. В результате обстрела были повреждены несколько жилых домов и хозяйственных построек.

«Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении главы региона.

Службы уже работают на месте.

23 сентября сообщалось, что коммунальщики в городе Ясиноватая, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР), лишились всей своей техники из-за атак украинской армии с применением кассетных боеприпасов. По словам сотрудника местного предприятия, в ночь на 23 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) около полутора часов обстреливали населенный пункт.

22 сентября бойцы ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота, который находится в Севастополе. После этого в здании начался пожар, а в 10 расположенных рядом жилых домах оказались выбиты окна.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.