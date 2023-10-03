В пригороде Днепра произошел взрыв

В пригороде Днепра (бывший Днепропетровск) на Украине произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

Других подробностей не приводится. До этого в регионе была объявлена воздушная тревога.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирена также звучит в Николаевской области Украины.

В ночь на 2 октября украинские СМИ передавали, что серия взрывов произошла в Днепропетровском районе Херсона. В дальнейшем в одном из зданий начался пожар.

Также сообщалось, что взрывы произошли в Харькове. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное». Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов подтвердил данные о взрывах в городе.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.