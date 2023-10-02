Польша передала Украине первый отремонтированный танк Leopard 2

Польша впервые отремонтировала на своей территории танк Leopard 2, который подбили в бою на Украине. В сообщении на странице польского государственного оборонного концерна PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) в социальной сети X (ранее Twitter) сообщили, что специальную модернизацию провели в Бумар-Лабендах. Починенный танк передали обратно Киеву.

«В то время как другие делают заявления о будущем, мы действуем по согласованию с украинской стороной», — заявили в польском концерне.

До этого полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер назвал количество оставшихся у Вооруженных сил Украины (ВСУ) танков Leopard, поставленных западными странами. По его словам, из 90 танков украинские военные потеряли около трети, их уничтожили или повредили.

В свою очередь Швейцария согласилась продать 25 танков Leopard 2 Германии, которая обещала не передавать их Украине.

Ранее в Киеве признали, что западные танки не помогут победить Россию. Затянувшаяся поставка 31 танка Abrams, которые на Украине считали оружием, способным помочь одержать победу, уже не поможет украинскому контрнаступлению, и в Киеве это понимают.