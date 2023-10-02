Неизвестный принес боеприпас на КПП российского военного городка

В Екатеринбурге неизвестный принес боеприпас для гранатомета на контрольно-пропускной пункт (КПП) 13-го военного городка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным портала, мужчина признался, что нашел боеприпас неподалеку от городка. Он решил прийти с ним к КПП на Симферопольской, поскольку до полицейского участка было далеко.

Фигуранта задержали, а припас изъяли сотрудники Федеральной службы безопасности.

Также сообщалось, что в Ростовской области фермеры обнаружили схрон с самодельной взрывчаткой, начиненной шурупами. Никто не пострадал, прибывшие на место оперативники обезвредили взрывчатку.

В начале сентября в Севастополе задержали местного жителя, гражданина России 1978 года рождения, который по заданию военной разведки Украины готовил диверсию на железной дороге на территории Республики Крым. Таким образом он надеялся нарушить воинские перевозки.

Ранее неизвестные спилили камеры на границе Литвы и Белоруссии.