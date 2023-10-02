В ДНР рассказали о применении ВСУ бронетехники

Бойцы Вооруженных сил Украины сейчас продолжают атаковать на южном фланге Артемовска, при этом за прошедшую ночь осуществлено шесть атак, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Об этом сообщается в эфире канала «Россия 24».

По словам главы ДНР, украинская сторона стала использовать бронетехнику.

«Что касается Артемовского направления, горячей остается точка на южном фланге. По-прежнему попытки противника (атаковать) по направлению Клещеевка — Андреевка — Курдюмовка», — пояснил Пушилин.

Как уточнил глава республики, украинских военных интересует железная дорога.

«За последние дни достаточно большое количество (сил) противника удалось уничтожить, каких-то успехов противник не достиг» за последние сутки-двое», — заметил глава донецкого региона.

До этого Пушилин сообщал, что ВС Украины могут начать новое контрнаступление в октябре.

Также Пушилин подчеркивал, что ВСУ с потерями отброшены после атаки на Южнодонецком направлении.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.