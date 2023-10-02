Российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать беспилотником регион России

Министерство обороны РФ сообщает, что около 9 утра 2 октября российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат над российским регионом, передает пресс-служба ведомства в Telegram.

Дрон был был уничтожен над Белгородской областью России.

Несколькими минутами ранее в этот же день Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Козинка Грайворонского городского округа.

Три российских региона подверглись украинским атакам 1 октября. Пять дронов были сбиты в небе над Смоленской областью, один — в Краснодарском крае. Никто не пострадал. Однако три человека пострадали в результате артиллерийского обстрела Шебекино в Белгородской области. Регион также пытался атаковать беспилотник, но его уничтожили средства ПВО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.