Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать беспилотником регион России

Минобороны РФ: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

close
100%
Shutterstock

Министерство обороны РФ сообщает, что около 9 утра 2 октября российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат над российским регионом, передает пресс-служба ведомства в Telegram.

Дрон был был уничтожен над Белгородской областью России.

Несколькими минутами ранее в этот же день Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Козинка Грайворонского городского округа.

Три российских региона подверглись украинским атакам 1 октября. Пять дронов были сбиты в небе над Смоленской областью, один — в Краснодарском крае. Никто не пострадал. Однако три человека пострадали в результате артиллерийского обстрела Шебекино в Белгородской области. Регион также пытался атаковать беспилотник, но его уничтожили средства ПВО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий