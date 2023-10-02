Несколько взрывов произошли в Херсоне

Украинское издание «Зеркало недели» сообщило о ряде взрывов в контролируемом Киевом Херсоне.

«После ... серии взрывов в Днепропетровском районе в одном из зданий начался пожар», — говорится в сообщении издания.

30 сентября издание «Страна.ua» сообщило, что в Киеве произошел взрыв, а также пожар на Лесном массиве.

По данным Telegram-канала издания «Зеркало недели», взрывы также произошли в Харькове, городе Запорожье и вблизи Краматорска. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе произошли как минимум четыре взрыва.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.