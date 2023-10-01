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Кадыров осмотрел технику НАТО, которую захватили чеченские бойцы в зоне СВО

Кадыров осмотрел захваченную чеченским спецназом «Ахмат» технику стран НАТО

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Татьяна Барыбина/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров осмотрел образцы трофейной техники стран НАТО, которую военнослужащие отбили у Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я осмотрел образцы трофейной техники стран НАТО, которую наши воины отбили у украинских нацистов в зоне проведения специальной военной операции. Ссылаясь на эту технику, еще недавно вели напыщенные речи лидеры сатанистов, а сейчас она сиротливо простаивает на стоянке», — сказал он во время посещения базы специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБР «Ахмат».

Кроме того, глава Чечни отметил высокую дисциплину, чистоту и порядок на территории центра, а также готовность личного состава к несению службы.

27 сентября бывший разведчик США Скотт Риттер заявлял, что поставками американских танков Abrams дали президенту России Владимиру Путину возможность показать всему миру, как эту технику уничтожат на Украине.

В этот же день глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов говорил, что в Запорожской области американские танки Abrams будут гореть, как немецкие Leopard и британский Challenger 2.

До этого экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщал, что российская армия взорвет танки Abrams, которые американские власти намерены передать Вооруженным силам Украины, ударами с воздуха.

Ранее глава Чечни Кадыров назвал бессмысленными переговоры с Украиной.

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