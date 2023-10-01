Над Белгородской областью сбит беспилотник ВСУ

Министерство обороны России сообщило, что российские системы противовоздушной обороны сбили БПЛА самолетного типа над Белгородом.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что российская система ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду. Он уточнил, что российским военным удалось сбить воздушные цели «на подлете к городу». В данный момент сотрудники экстренных служб уточняют последствия на земле. Гладков подчеркнул, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

30 сентября Telegram-канал Shot написал, что Белгородскую область вновь атаковали украинские БПЛА. Дроны несли снаряды. По предварительным данным, беспилотники запустили из сел Уды и Красное Харьковской области.

29 сентября в Белгородской области сбили украинский дрон самолетного типа, атаке БПЛА подверглось село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.