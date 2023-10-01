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Над Белгородской областью сбит беспилотник ВСУ

Минобороны РФ: над Белгородской областью средствами ПВО сбит беспилотник ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Министерство обороны России сообщило, что российские системы противовоздушной обороны сбили БПЛА самолетного типа над Белгородом.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что российская система ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду. Он уточнил, что российским военным удалось сбить воздушные цели «на подлете к городу». В данный момент сотрудники экстренных служб уточняют последствия на земле. Гладков подчеркнул, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

30 сентября Telegram-канал Shot написал, что Белгородскую область вновь атаковали украинские БПЛА. Дроны несли снаряды. По предварительным данным, беспилотники запустили из сел Уды и Красное Харьковской области.

29 сентября в Белгородской области сбили украинский дрон самолетного типа, атаке БПЛА подверглось село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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