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Российские военные сообщили о перехвате новых беспилотников в Смоленской области

Минобороны России сообщило, что два БПЛА ВСУ перехватили в Смоленской области

Два украинских беспилотника самолетного типа удалось перехватить в Смоленской области утром 1 октября. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны России.

По данным российского военного ведомства, попытка совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории российского региона была пресечена в районе 10.00 мск.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской области», — уточнили в МО РФ.

Подробности по БПЛА, сбитым в российском регионе, больше не приводятся.

До этого стало известно, что в Курской области более четырех тысяч человек остались без света из-за дрона Вооруженных сил Украины. Электроснабжения не было в селах Кондратовка, Мокрушино, Песчаное, Долгий Колодезь и других.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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