Источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что спецназ ВСУ планирует захват Запорожской АЭС в начале октября 2023 года.

Отмечается, что для захвата электростанции планируют использовать обученных в Великобритании украинских спецназовцев.

Также источник агентства сообщил о готовящемся наступлении ВСУ на Херсонском и Запорожском направлениях в тот же период. Отмечается, что план наступления был согласован украинскими властями с Лондоном и Вашингтоном.

Сообщается, что ВСУ сосредоточили крупную группировку морской пехоты в Николаевской области для форсирования реки Днепр.

«Это не что иное, как очередная авантюра Зеленского, пытающегося любой ценой доказать свою состоятельность. Она может привести к трагическим последствиям», — прокомментировал свое сообщение собеседник ТАСС.

До этого глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ планируют захват Запорожской АЭС.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.