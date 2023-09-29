Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал главам Минобороны стран СНГ про пистолет-пулемет ППК-20, передает РИА Новости.

Министры обороны стран СНГ осмотрели производственную площадку АО «КБП», где выпускают тяжелую военную технику. Гости ознакомились с ракетным комплексом «Корнет-ЭМ», БМП-2М с боевым отделением «Бережок» и ЗРПК «Панцирь-С1».

Шойгу рассказал об устройстве пистолета-пулемета и его тактико-технических характеристиках.

Ранее завод им. Гагарина передал ВКС РФ новые серийные истребители Су-57 и Су-35С, сообщил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, авиастроительные предприятия России «набирают хороший темп производства», и войска получат технику следующей очереди до конца года. Оба истребителя используют в зоне СВО.

В середине июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения.

Он напомнил, что в конце июня авиастроители передали Минобороны очередную партию новых самолетов Су-35С.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.