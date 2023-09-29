Село Гоголевка в Курской области попало под обстрел ВСУ

Село Гоголевка в Суджанском районе Курской области попало под обстрел со стороны Украины, пострадало несколько зданий. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Как рассказал губернатор, в результате обстрела серьезно пострадало здание бывшей школы. Кроме того, осколками снаряда была перебита линия электроснабжения и посечена водонапорная башня. В четырех домовладениях и фельдшерско-акушерском пункте выбиты окна и повреждены фасады.

Никто из жителей не пострадал, подчеркнул Старовойт и добавил, что когда будет безопасно специалисты приступят к ремонтным работам.

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