Шойгу заявил, что странам СНГ необходимо обладать сильными армиями

Текущая военно-политическая обстановка в мире вынуждает страны — участницы Содружества Независимых Государств (СНГ) иметь сильную армию, которая способна быстро реагировать на различные угрозы. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Как отметил глава ведомства, необходимость иметь хорошо обученных военнослужащих является одним из уроков Великой Отечественной войны. При этом он добавил, что Вооруженные силы должны быть готовы адекватно реагировать на возникающие вызовы и опасность.

«Современная военно-политическая обстановка в мире к этому обязывает», — подчеркнул Шойгу в ходе совещания Совета министров обороны СНГ.

Он добавил, что 29 сентября Россия и ее зарубежные партнеры дадут старт совместной подготовке к празднованию 80-летия со дня окончания Великой Отечественной войны.

Также представитель Москвы предложил иностранным коллегам обсудить глобальную повестку и вопросы сотрудничества в оборонной сфере. Вместе с тем глава военного ведомства указал на необходимость расширить взаимодействие между странами СНГ и заняться поиском новых направлений сотрудничества.

Ранее Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятии в Московской области.