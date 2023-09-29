ВСУ обстреляли из танка Шебекино в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале, что украинские военные обстреляли город Шебекино из танка.

По его словам, в Шебекинском округе по городу Шебекино выпущено 3 минометных и 6 танковых снарядов, никто не пострадал.

По селу Новая Таволжанка выпущено 12 минометных снарядов, по селу Безлюдовка – 6 артиллерийских снарядов.

Ранее российские системы противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотник над Белгородской областью.

Днем 28 сентября Минобороны РФ сообщало, что российские системы ПВО пресекли очередную попытку Вооруженных сил Украины совершить атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что средства ПВО сбили дрон ВСУ над регионом. Никто не пострадал.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.