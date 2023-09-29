Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВСУ обстреляли из танка Шебекино в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области из танка

close
100%
Alex Babenko/AP

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале, что украинские военные обстреляли город Шебекино из танка.

По его словам, в Шебекинском округе по городу Шебекино выпущено 3 минометных и 6 танковых снарядов, никто не пострадал.

По селу Новая Таволжанка выпущено 12 минометных снарядов, по селу Безлюдовка – 6 артиллерийских снарядов.

Ранее российские системы противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотник над Белгородской областью.

Днем 28 сентября Минобороны РФ сообщало, что российские системы ПВО пресекли очередную попытку Вооруженных сил Украины совершить атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что средства ПВО сбили дрон ВСУ над регионом. Никто не пострадал.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях