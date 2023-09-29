Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью около 9.45, сообщило Минобороны РФ журналистам.
Отмечается, что средства ПВО сбили дрон над Белгородской областью.
Ранее в Брянской области была пресечена попытка атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве обратили внимание, что атаковать российскую территории пытался дрон самолетного типа.
В оборонном ведомстве уточнили, что дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью.
До этого в Стародубском районе Брянской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за атак со стороны Украины.
Накануне стали известны подробности о рухнувшем в Брянске украинском беспилотнике. БПЛА самолетного типа упал, не долетев 900 метров до местного дизельного завода.
Ранее в России создали новую систему подавления дронов.