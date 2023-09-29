Марочко: ВСУ испытывают проблемы с поставками после уничтожения переправы через Оскол

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают трудности с поставками материально-технических средств для своих подразделений, которые находятся на позициях восточнее Оскольского водохранилища. Об этом заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, трудности с логистикой и поставками начались у украинских войск после уничтожения Вооруженными силами РФ переправы через реку Оскол в районе населенного пункта Сеньково Харьковская области.

Украинские военные, по его данным, сделали несколько плотов из подручных средств и теперь с их помощью переправляют легкие грузы, провизию и медикаменты. Он отметил, что для доставки в этот район боекомплекта к артиллерийским системам военнослужащие материально-технического обеспечения вынуждены делать большой крюк через наведенную понтонную переправу северо-восточнее от Сеньково.

27 сентября Минобороны РФ заявило, что российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Ивановка, Синьковка и Берестовое Харьковской области.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.