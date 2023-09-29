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В Германии признали ухудшение положения ВСУ на фоне усиления России

Журналист Bild Репке: ВСУ несут потери, а ВС России становятся лишь сильнее

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Журналист Bild Юлиан Репке в соцсетях заявил, что Российская армия становится сильнее каждый день на фоне того, как Вооруженные силы Украины теряют самые лучшие подразделения, передает РИА Новости.

«У них гибнут лучшие, и натовской подготовки пока что недостаточно», — пишет Репке.

Ссылаясь на польских военных экспертов, журналист отмечает, что украинская армия понесла тяжелые потери, в первую очередь в плане людских потерь, а не бронетехники натовского образца из-за изменившейся тактики.

Репке также отмечает высокую эффективность работы российских беспилотников — эксперты упомянули, что проверенные временем «Герань» и «Ланцет» были модифицированы. Так, «Герань» теперь издает меньше шума при полете, а «Ланцет» стал летать гораздо дальше.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Россия навредила Соединенным Штатам при помощи их собственной глупости.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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