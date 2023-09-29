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В Курской области БПЛА сбросил два взрывных устройства на подстанцию

Старовойт: в Курской области беспилотник сбросил взрывчатку на подстанцию

Глава Курской области Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале, что «в слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию».

По данным глава региона, один из трансформаторов после атаки загорелся. В результате ЧП обесточены пять населенных пунктов и больница. На текущий момент пожарные расчеты уже выехали на место.

Но к восстановлению электроснабжения приступят, как только это станет безопасно, уточнил Старовойт.

Ранее губернатор заявил, что в Курской области работает система ПВО.

Вечером власти Курской области сообщили о новом обстреле со стороны ВСУ. Согласно информации главы региона, зарегистрировано три прилета снарядов ВСУ, в результате которых повредились крыши, окна и фасады в шести частных домах.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.

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