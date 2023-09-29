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Американский офицер оценил оборону ВС России

Офицер США Роуз: мощная оборона ВС России справится с любой попыткой прорыва ВСУ

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Сергей Аверин/РИА Новости

Мощная оборона Вооруженных сил России способна справиться с любой попыткой прорыва. Об этом заявил американский офицер Роберт Роуз в комментарии для портала War on the Rocks.

«Армия России способна сосредоточить артиллерийский огонь против всякой попытки пройти через минные поля и обладает резервами, которые всегда готовы контратаковать, если оборону прорвут», — сказал он.

По его мнению, тактика ВС РФ вынудила украинскую армию перейти к боевым действиям на истощение.

«Излишне оптимистичные западные оценки авантюрной попытки прорвать оборону русских механизированными соединениями оказали негативное влияние на Украину», — отметил офицер, добавив, что Вооруженные силы Украины потеряли до 20% западной техники.

21 сентября американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявлял, что разведывательное сообщество США сомневается, что украинские войска смогут прорвать российскую линию обороны. Уточнялось, что Вашингтон пришел к такому выводу на основе отчетов о ситуации в зоне боевых действий и сведений, полученных технической разведкой страны.

До этого глава Украины Владимир Зеленский говорил, что не может с уверенностью говорить о грядущей победе ВСУ. Он признался, что не знает, удастся ли военнослужащим страны добиться подобных результатов до конца 2023 года.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».

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