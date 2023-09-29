В Днепропетровской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

На Украине в городе Никополе Днепропетровской области был поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

«Поврежден инфраструктурный объект», — указал чиновник.

Лукашук не стал уточнять, о каком именно объекте города идет речь.

Также власти Харьковской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры. Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что в результате взрыва был поврежден инфраструктурный объект. Он уточнил, что объект находился в селе Кругляковка Купянского района.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.