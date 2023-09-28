Над Белгородской областью сбили беспилотник

Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство обороны России.

«28 сентября около 21:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», — сказано в сообщении.

Днем 28 сентября Минобороны РФ сообщало, что российские системы ПВО пресекли очередную попытку Вооруженных сил Украины совершить атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что средства ПВО сбили дрон ВСУ над регионом. Никто не пострадал.

Также Гладков говорил, что за сутки в Белгородской области было зафиксировано 130 обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Больше всего снарядов прилетело в село Долгое в Валуйском городском округе — 20 штук. Ранения получили несколько человек.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.