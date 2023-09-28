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Пленный солдат ВСУ сообщил, что попал под обстрел сослуживцев

Пленный украинский солдат сообщил, что попал под обстрел сослуживцев

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Alex Babenko/AP

Украинский военнопленный рассказал, что во время эвакуации вооруженными силами РФ раненых солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) противник начал обстреливать свои же позиции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Отправили нас в блиндажи смотреть за посадкой, дали на два дня сухпайков, я спрашивал у ротного, спрашивал у замполита, зачем нас сюда бросили и как это? Ответили: «Это все приказ, мы не виноваты». Сказали, поменяют. Третий день никто не меняет. После обеда нас захватили русские солдаты», — рассказал военнопленный.

По его словам, к моменту, когда российские военные оказали ему помощь, ВСУ вычислили позиции и начали обстрел территории. «Попало мне в ногу, вторую ногу немного забило, пятку оторвало немного», — рассказал о последствиях обстрела ВСУ украинский военнопленный.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины, сдавшиеся в плен на направлении Сватово – Кременная, принесли с собой ящики с боеприпасами, а также оружие иностранного производства. Так, среди этого оружия были три пулемета производства США, Бельгии и Германии: американский М249, бельгийский FN MAG и немецкий MG3. Все оружие передадут в музеи, рассказал источник агентства.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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