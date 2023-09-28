Пленный солдат ВСУ сообщил, что попал под обстрел сослуживцев

Украинский военнопленный рассказал, что во время эвакуации вооруженными силами РФ раненых солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) противник начал обстреливать свои же позиции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Отправили нас в блиндажи смотреть за посадкой, дали на два дня сухпайков, я спрашивал у ротного, спрашивал у замполита, зачем нас сюда бросили и как это? Ответили: «Это все приказ, мы не виноваты». Сказали, поменяют. Третий день никто не меняет. После обеда нас захватили русские солдаты», — рассказал военнопленный.

По его словам, к моменту, когда российские военные оказали ему помощь, ВСУ вычислили позиции и начали обстрел территории. «Попало мне в ногу, вторую ногу немного забило, пятку оторвало немного», — рассказал о последствиях обстрела ВСУ украинский военнопленный.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины, сдавшиеся в плен на направлении Сватово – Кременная, принесли с собой ящики с боеприпасами, а также оружие иностранного производства. Так, среди этого оружия были три пулемета производства США, Бельгии и Германии: американский М249, бельгийский FN MAG и немецкий MG3. Все оружие передадут в музеи, рассказал источник агентства.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.