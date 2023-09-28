В Польше опровергли заявление Минска о нарушении границы Белоруссии

Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши опровергло утверждения Минска о нарушении польским вертолетом границы Белоруссии. Об этом сообщается в ТАСС.

«<…> Сегодняшнее заявление белорусской стороны о якобы пересечении границы польским вертолетом является ложью», — говорится в заявлении командования.

До этого в Министерстве обороны Белоруссии заявили, что польский военный вертолет два раза за 28 сентября нарушил воздушное пространство Белоруссии.

Согласно информации ведомства воздушное судно залетело на территорию республики на 1,5 километра, а позднее еще раз, на 300 метров. Приближение было зарегистрировано средствами радиолокационного обнаружения ВВС и войск противовоздушной обороны (ПВО). В ответ но это Минск поднял в небо дежурную авиацию.

Минобороны устанавливает все обстоятельства случившегося, заключается в сообщении.

1 сентября польский военный вертолет Ми-24 нарушил границу с Белоруссией на один километр.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.