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Rheinmetall разрешили создать совместное предприятие на Украине

Антимонопольный регулятор ФРГ одобрил создание компании Rheinmetall на Украине

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Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Федеральное антимонопольное ведомство Германии одобрило создание совместного предприятия (СП) между германским концерном Rheinmetall и украинским концерном «Укроборонпром». Об этом сообщает Spiegel.

В ведомстве подчеркнули, что совместное предприятие будет базироваться в Киеве, а также будет осуществлять деятельность в сфере сервисного обслуживания сборки и производства военной техники.

В публикации отмечается, что изначально предприятие будет действовать только на территории Украины.

Кроме того, уточняется, что проект не приведет к каким-либо нарушениям в области конкуренции в Германии.

До этого немецкий оборонный концерн Rheinmetall поставил Украине мобильный полевой госпиталь.

В сентябре 2022 года Министерство обороны Германии заключило с дочерней компанией концерна Rheinmetall Mobile Systeme (RMS) контракт на строительство госпиталя и сопутствующую поддержку при обучении персонала. Стоимость заказа составляет около €9 млн, отмечает производитель.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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