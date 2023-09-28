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Столтенберг рассказал, к чему приведет капитуляция Украины

Столтенберг предупредил Украину, что капитуляция приведет к оккупации, не к миру

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что капитуляция Украины приведет к оккупации, а не к миру. Заявление было сделано им на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, трансляция которой велась в эфире украинского национального информационного марафона.

«Мир любой ценой не будет миром совершенно», — подчеркнул он.

По словам главы НАТО, в альянсе поддерживают формулу мира украинского лидера и намерены оказывать помощь Украине «так долго, как потребуется».

28 сентября Столтенберг встретился с Зеленским в Киеве.

До этого Столтенберг назвал вступление Украины в НАТО невозможным из-за боевых действий. При этом генсек альянса указал, что Киев очень четко выразил желание присоединиться к НАТО, и Украина станет его членом, как это было заявлено на саммите в Вильнюсе в июле.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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