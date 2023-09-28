Бензовоз с горючим для российских солдат попал в аварию в Карабахе

На трассе Шуши-Бердзор в Нагорном Карабахе бензовоз с горючим для российских военнослужащих-миротворцев попал в аварию. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Re:public of Artsakh».

Отмечается, что сгорели две машины, принадлежавшие армянам, которые выезжали из Карабаха в сторону Армении.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Как сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян, по состоянию на утро 28 сентября в республику прибыли более 65 тысяч карабахских беженцев.

Ранее Баку призвал армян не покидать Карабах и стать частью азербайджанского общества.