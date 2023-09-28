Министр обороны Франции прибыл в Киев

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню прибыл в Киев с рабочим визитом. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.

В составе французской делегации также около 20 представителей предприятий оборонной промышленности.

В этот же день с официальным визитом в украинскую столицу прибыл недавно назначенный министр обороны Великобритании Грант Шэппс и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В офисе главы Украины уточнили, что Зеленский и Шэппс обсудили ряд вопросов, включая усиление украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). Также украинский лидер поблагодарил Лондон за мощную поддержку Киева.

Не так давно сам Зеленский вернулся на Украину. Он посетил США, где выступил на сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций и посетил Пентагон, а также провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом. После украинский лидер отправился в Канаду и предстал там перед местным парламентом.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.