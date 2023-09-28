Россия призвала не спекулировать на теме ядерного оружия

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что Москва призывает не спекулировать на теме возможного использования ядерного оружия.

Так он отреагировал на дискуссии в отношении потенциального применения ядерного оружия в мире на фоне ситуации украинского кризиса. По мнению дипломата, в этих средствах нет необходимости. Он отметил, что Российская Федерация никогда не угрожала миру ядерным оружие, указав на доктрину, где объясняется, когда и где может быть применено ядерное оружие. Гаврилов подчеркнул, что российская сторона строго следует этой доктрине.

«Не надо никаких спекуляций по этому поводу. Это очень опасные игры. У нас есть возможности для того, чтобы решить поставленные задачи теми средствами, которые у нас имеются. У нас оборонная промышленность наращивается», — сказал Гаврилов.

До этого сообщалось, что американские власти всерьез опасаются применения Россией ядерного оружия, которое могут спровоцировать попытки эскалации украинского конфликта.

Ранее аналитики RAND предрекли, что США планируют нанести удар по России в случае эскалации.