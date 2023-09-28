ВСУ сменили тактику на поле боя из-за тяжелых потерь в технике

Вооруженным силам Украины пришлось сменить тактику контрнаступления из-за потерь западной техники, в том числе танков. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

В статье говорится, что после первых тяжелых потерь танков и боевых машин, поставленных Западом, ВСУ перешли к новой тактике.

По данным издания, украинские бойцы добираются до линии соприкосновения на бронетранспортерах и пытаются продвигаться вперед небольшими группами.

Также военный обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщал, что из-за нехватки боевых машин пехоты (БМП) украинские военнослужащие начали массово создавать импровизированные БМП-1ЛБ, которые передвигаются с очень низкой скоростью и имеют всего один пулемет.

На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины несут серьезные потери на всей линии боевого соприкосновения.

По его словам, в сентябре было уничтожено более 17 тысяч украинских военных и более 2,7 тысячи единиц вооружения и техники ВСУ, в том числе 2 танка Leoprad, Chellenger, семь БМП Bradley и 51 самоходку западного производства.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.