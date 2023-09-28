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В Минобороны России сообщили об уничтожении боепитания ВСУ на одном из направлений

МО России: войска РФ уничтожили пункт боепитания ВСУ на Купянском направлении

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Alex Babenko/AP

Начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский сообщил ТАСС, что артиллерия группировки войск «Запад» уничтожила пункт боепитания украинских войск и три минометных расчета на Купянском направлении.

«Уничтожены самоходная установка 2С1 «Гвоздика», три минометных расчета и пункт боепитания в районах Крахмальное, Куриловка, Кисловка и Петропавловка», — сказал он.

По данным Зыбинского, общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили около роты.

«Группировка ПВО огнем вооружения зенитного ракетного комплекса «Тор» уничтожила в районах Голикова, Новоугольного, Великого Выселка два беспилотника «Синица» и «Фурия», огнем переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» уничтожен беспилотник «Валькирия», — проинформировал начальник пресс-центра группировки.

До этого оперштаб Белгородской области в своем Telegram-канале опроверг информацию о том, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) прорвалась на территорию региона.

Ранее в Минобороны России заявили о нанесении удара по базе подготовки диверсионных групп ВСУ.

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