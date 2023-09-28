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В Белгородской области опровергли информацию о заходе ДРГ в регион

В Белгородской области опровергли информацию о прорыве ДРГ

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Антон Вергун/РИА Новости

Оперштаб Белгородской области в своем Telegram-канале опроверг информацию о том, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) прорвалась на территорию региона.

«В нескольких источниках распространяется информация, что в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено был осуществлен заход ДРГ. Никакого захода не было», — говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что пограничники и представители других силовых структур вступили в бой на линии разграничения.

Также в оперштабе опровергли информацию об эвакуации жителей села Теребрено.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что украинская ДРГ совершила попытку прорваться в Белгородскую область.

21 сентября Министерство обороны России сообщало, что Вооруженные силы Российской Федерации обезвредили диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на острове Переяславском в Херсонской области.

Ранее в Минобороны России заявили о нанесении удара по базе подготовки диверсионных групп ВСУ.

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