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В США рассказали о нежелательных последствиях замедления контрнаступления ВСУ

NYT: Киев сильно рискует, замедляя контрнаступление ВСУ перед ухудшением погоды

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Artur Widak/NurPhoto/Reuters

Замедление темпов украинского контрнаступления невыгодно для Киева, так как в октябре ожидается заметное ухудшение погоды и сильные дожди. Об этом пишет газета The New York Times.

Как указано в публикации, ливни могут привести к размытию дорог в зоне боевых действий. В такой ситуации бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше не смогут использовать тяжелые танки, предоставленные западными государствами.

В частности, речь идет об американских танках Abrams и британских танках Challenger. Последний, по информации издания, весит 75 тонн и в условиях бездорожья «просто утонет».

На этом фоне авторы материала подчеркнули, что правительство Украины сильно рискует из-за замедления темпов контрнаступления.

«Если окажется, что Киеву не удастся отвоевать значительные территории, поддержка Запада может ослабнуть либо из-за отсутствия политической воли, либо из-за нежелания поставлять больше оружия, особенно учитывая многолетнее ожидание поставок запасной техники», — говорится в статье.

28 сентября руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в настоящее время большая часть контрнаступления «проходит пешком». Еще в начале месяца представитель Киева говорил, что армия страны продвигается медленнее запланированного. Но несмотря на это, наступление ВСУ продолжится даже после наступления холодов, заверил он.

Ранее в США признали, что украинское контрнаступление имеет минимальный эффект.

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Контрнаступление Украины
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