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В ДНР сообщили об уничтожении опорного пункта украинской армии у Андреевки

Советник главы ДНР: российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ у Андреевки

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Reuters

Вооруженные силы РФ ликвидировали опорный пункт украинских войск вблизи населенного пункта Андреевка, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Объект находился на южном фланге города Артемовска (украинское название — Бахмут), передает ТАСС со ссылкой на советника главы региона Яна Гагина.

Собеседник агентства отметил, что ночь на 28 сентября «прошла продуктивно». Как он сказал, всего в опорном пункте находились более 10 человек личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«У Андреевки наши подразделения уничтожили опорный пункт противника», — подчеркнул Гагин.

Также он добавил, что в ходе сражения на указанном объекте взорвался боекомплект. Это произошло в результате прямого попадания по опорному пункту, уточнил советник главы ДНР.

27 сентября Министерство обороны России сообщило, что украинские подразделения лишились четырех наблюдательных пунктов на территории ДНР и Запорожской области. По данным ведомства, один из них находился в районе донецкого села Карповка. Еще три располагались у запорожских населенных пунктов Работино, Вербовое и Червоный Яр.

Ранее военное министерство РФ опубликовало кадры ликвидации опорного пункта ВСУ на Северском направлении.

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Операция на Украине
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