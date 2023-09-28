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Минобороны РФ подтвердило атаку беспилотника ВСУ на Брянскую область

Минобороны РФ сообщило о перехвате беспилотника ВСУ в Брянской области

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Shutterstock

Утром 28 сентября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в Telegram.

Отмечается, что дрон был перехвачен над территорией Брянской области, граничащей с Черниговской и Сумской областями Украины.

Около 8 утра 28 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что регион был атакован беспилотником, аппарат удалось подавить силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Также 27 сентября российские силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА над Брянской областью, о чем сообщало Минобороны РФ.

В тот же день в Стародубском районе Брянской области был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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